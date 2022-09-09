Ребенку-инвалиду помогли после вмешательства прокуратуры в Нижнеудинске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Нижнеудинскую межрайонную прокуратуру обратился отец девочки-инвалида. Ребенок страдает хроническим эндокринным заболеванием и по назначению врачей ей необходимы расходные материалы для инсулиновой помпы. Однако семья им обеспечена не была. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать учреждение здравоохранения обеспечить ребенка расходными материалами для помпы в необходимом количестве до отмены в соответствии с рекомендациями врачей к применению лекарственного препарата, - отметили в ведомстве.

Нижнеудинский городской суд требования прокуратуры полностью удовлетворил. Вопросы обеспечения ребенка-инвалида медицинскими изделиями находятся на контроле прокуратуры.

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