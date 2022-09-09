Иркутский театр кукол «Аистенок» участвует в международном фестивале «Петрушка Великий». Фото: правительство Иркутской области

Труппа Иркутского областного театра кукол «Аистенок» в составе 17 человек принимает участие в IX Международном фестивале театров кукол «Петрушка Великий», который стартовал в Екатеринбурге. Артисты представят пластический спектакль спектакль для глухих и слабослышащих зрителей «Бетховен. Разговорные тетради». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркусткой области.

– Тишина – главное, чего мне хотелось добиться в постановке этой пьесы, - рассказывает режиссер-постановщик Наталья Пахомова. Музыка – в голове. Ее слышит только герой. Зрители не слышат ни слов, ни криков, ни музыку. Но они видят: цвет, его ритмическое движение или его отсутствие. Смена цвета, ритма и ощущение вибрации задают состояние и динамику существования истории.

Фестиваль проводится в столице Урала с 2002 года и является конкурсным. Нынче в нем примут участие коллективы из Казани, Кирова, Кызыла, Москвы, Омска, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Ханты-Мансийска, Томска, Стамбула и Костаная. В этом году фестиваль продлится до 12 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Федор Конюхов в Иркутске раскрыл тайну, почему ему не удалось на параплане достичь Северного полюса. Федор Конюхов с группой экстремалов отправился из Иркутска в пустыню Гоби на мотоциклах. (подробности)

Стало известно, во сколько прогремит салют в Иркутске 10 сентября. В честь 85-летия Приангарья запустят салют в Иркутске 10 сентября. (подробности)