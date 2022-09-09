Тысячный в 2022 году брак зарегистрировали в ЗАГСе Ангарска. Фото: ЗАГС Иркутской области

8 сентября, в преддверии юбилея Иркутской области, в ЗАГСе города Ангарска произнесла заветное "Да" и обменялась обручальными кольцами тысячная в этом году пара молодоженов. Счастливыми супругами стали Ибрагимовы Евгений и Антонина. Об этом сообщают в пресс-службе службы ЗАГС Иркутской области.

- За последние 10 лет дата государственной регистрации записи акта о заключении брака под номером 1000 постепенно сдвигается к концу года, - отмечают сотрудники региональной службы ЗАГС. - Если в 2012-2018 годы тысячные пары регистрировали свой брак в июле-августе, то после пандемии – в сентябре.

Специлаисты надеются, что такая тенденция будет продолжаться недолго. Отделы ЗАГСа по всему региону ждут новых женихов и невест.

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