15 километров верхнего слоя покрытия уложили на обходе Усолья-Сибирского. Фото: ФКУ УПРДОР "Прибайкалье"

В Иркутской области продолжается строительство автодороги Р-255 «Сибирь» в обход Усолья-Сибирского и поселка Тельма. Техническая готовность объекта составляет 45%. Уложено 15 километров верхнего слоя покрытия. На участке началась установка шумозащитных экранов. В раойне Большой Елани вскоре появится стационарное электроосвещение. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ УПРДОР "Прибайкалье".

- На участке выполняются работы по строительству транспортной развязки на км 1798+130, а также двух путепроводов через региональную автомобильную дорогу. В данный момент на развязке продолжается устройство земляного полотна, а на путепроводах уже приступили к устройству одежды из асфальтобетона, - отметили в учреждении.

Напомним, протяженность обхода составит 42,6 км. Новая дорога позволит увеличить пропускную способность до 30 тысяч автомобилей в сутки, снизит количество ДТП, а также улучшить экологическую обстановку в близлежащих городах и селах. Сдача объекта планируется в октябре 2024 года.

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