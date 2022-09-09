Ограничение движения в районе сквера Кирова в Иркутске будет действовать 10 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ограничение движения в районе сквера Кирова в Иркутске 10 сентября введут в связи с празднованием 85-летия Иркутской области. Также в этот день проезд транспорта будет запрещен у площади графа Сперанского с 10.00 до 24.00. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Ограничение движения в районе сквера Кирова в Иркутске 10 сентября

- Проезд будет запрещен по улицам Нижняя Набережная (от Московских ворот до ул. Ленина), ул. Ленина (от ул. Нижняя Набережная до ул. Желябова), ул. Сухэ-Батора (от ул. Желябова до ул. Нижняя Набережная). Будут закрыты участки дорог по ул. Сурикова (от ул. Марата до ул. Ленина), ул. Российская (от ул. Марата до ул. Ленина), ул. Рабочая (от ул. Сухэ-Батора до ул. Пролетарская), ул. Пролетарская (от ул. Рабочая до ул. Польских Повстанцев), ул. Польских повстанцев (от ул. Пролетарская до ул. Декабрьских событий), - уточняют в администрации Иркутска.

Важно! 10 сентября в местах проведения концерта и народных гуляний будет запрещен проезд на велосипедах, самокатах, электросамокатах, скутерах, скейтбордах и других средствах передвижения. Также на мероприятия нельзя будет пройти с животными. Использование квадрокоптеров без соответствующего разрешения также строго запрещено.

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