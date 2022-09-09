Работу общественного транспорта продлят в Иркутске 10 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

10 сентября, в день празднования 85-летия Приангарья, в Иркутске продлят работу общественного транспорта. Горожане смогут задержаться на праздничном концерте без страха остаться без средства передвижения. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В день проведения праздничных мероприятий, посвященных юбилею Иркутской области, 10 сентября в Иркутске изменят схему общественного транспорта и продлят его работу до 24.00, - отметили в администрации.

Напомним, 10 сентября будет изменена схема движения городского общественного транспорта, а также запрещен проезд в районе площади Графа Сперанского и сквера Кирова с 10:00 до 24:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ограничение движения в районе сквера Кирова в Иркутске будет действовать 10 сентября. Ограничение движения в районе сквера Кирова в Иркутске 10 сентября продлится с 10 до 24 часов. (подробности)