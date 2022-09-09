Житель Усольского района сжег собственный автомобиль, а потом ушел по делам

Житель Усольского района сжёг собственный автомобиль, а потом ушёл по делам Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Восьмого сентября, около 7 часов утра, автомобилист заметил рядом с поселком Тельма горящую машину и обратился к инспекторам ДПС, которые в это время патрулировали территорию в Усольском районе. Полицейские обнаружили автомобиль «Лада», который догорал на дороге, и вызвали экстренные службы. Водителя рядом не было видно. Приехавшие на место пожарные потушили авто. К этому времени огонь его уже полностью уничтожил. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- Владельцем машины оказался 56-летний местный житель, дом которого находился неподалеку. По предварительным данным, на утро после ссоры с женой мужчина отогнал свой «ВАЗ» к картофельному полю и поджег его, - рассказали в ведомстве.

Сотрудникам ГИБДД водитель признался, что сделал это сознательно. А потом, убедившись, что "хорошо горит", отправился по делам.

Сотрудникам полиции, а также дознавателям МЧС предстоит воссоздать точную картину произошедшего и выяснить, правду ли он говорит.

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