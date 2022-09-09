33-летие микрорайона Университетский отпраздновали в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Университетском отметили День микрорайона, ему исполнилось 33 года. Для гостей праздника организовали праздничную программу с конкурсами и выступлениями творческих коллективов. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

В рамках празднования Дня микрорайона подвели итоги окружного конкурса «Цветы у дома». Он проходил с 27 июня по 26 августа, было подано 17 заявок. Все участники получили благодарственные письма от главы комитета по управлению Свердловским округом Антона Медко и подарочные сертификаты, - рассказали в администрации Иркутска.

Также были награждены победители в номинациях «Лучшее цветочное оформление балкона многоквартирного дома» и «Лучшее цветочное оформление дворовой территории многоквартирного дома».

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