21 200 рублей украли мошенники с карты таксиста в Улан-Удэ. Фото: Анастасия Осипова

Вечером 8 сентября 45-летний водитель приехал на вызов в один из районов Улан-Удэ. Клиент сообщил, что ему нужна банковская карта, чтобы перевести необходимую сумму за поездку. Как только карта оказалась у него в руках, будущий пассажир позвонил неизвестному и продиктовал ее данные. О дальнейших событиях сообщают в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

- Далее мошенник попросил водителя показать ему поступившее на его телефон смс-сообщение с кодом. Проведя операцию с картой, мужчина скрылся, - рассказали в ведомстве.

Водитель не понял, что стал жертвой классической схемы мошенников. Позже он увидел, что на счету нет денег. С его карты произвели три списания на сумму более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Ведется следствие.

В полиции напоминают, что сообщая информацию ваших банковских карт неизвестным, вы подвергаете себя риску стать жертвой мошенничества.