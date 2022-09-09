Отключение горячей воды пройдет с 10 по 13 сентября Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Отключение горячей воды в Иркутске с 10 сентября анонсировала ответственная за теплосети города компания. Ежедневно в некоторых многоэтажных домах Иркутска нет то света, то горячей воды. Постоянные перебои связаны с подготовительными ремонтными работами. Наступает зима, необходимо протестировать и починить все теплосети, чтобы исключить возможность аварий.

В каких домах произойдет отключение горячей воды в Иркутске с 10 сентября, рассказывает "КП-Иркутск".

Отключение горячей воды в Иркутске с 10 сентября

Период отключения продлится с 10 по 13 сентября. Горячей воды не будет в трех округах города - Правобережном, Октябрьском и Свердловском. Оператор теплосетей отчитался о планах на эти дни:

- В Правобережном округе проведем ремонт тепловой сети по улицам Декабрьских Событий, 3, Карла Маркса, 31 и Радищева, 5. В Октябрьском округе проведем ремонт тепловой сети на проспекте Маршала Жукова, 13. В Свердловском округе проведем реконструкцию тепловой сети по улице Якоби.

Полный список домов, где отключат горячую воду с 10 сентября, можно посмотреть в таблице.