Ремонт на Байкальском тракте планируют закончить до конца октября. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Дорогам, ведущим к Байкалу, уделяется отдельное внимание. Так, впервые за последние годы одновременно приводят в порядок 30 километров трассы Иркутск-Листвянка: с 21-го по 32-й километр, с 42 по 52 километр, и с 52 по 62 километр. Отремонтированы четыре моста, еще четыре - в процессе. Закончить все работы должны до конца октября.

- Задействованы два подрядчика, более 60 человек, - сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Работы ведутся в две смены, в том числе в темное время суток. Это и оперативность, и удобство для автомобилистов, чтобы не мешать трафику.

По поручению главы региона, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов проверил, как идет ремонт.

- Применяются новые госты, в том числе по использованию материалов, для достижения лучшего уплотнения асфальта, - сообщил министру гендиректор строительной компании «Сибирь» Илья Самсонов.

Максим Лобанов также напомнил, что в прошлом году починили участок с 32 по 42 километр Байкальского тракта. В планах - реконструировать с 21 по 29 километр.

- Дорога преобразилась. При проведении работ особое внимание уделили безопасности движения, - добавил министр.

Игорь Кобзев поставил задачу сделать качественное освещение на всем пути до Байкала. В этом году фонари появляются на двух частях трассы общей длиной 11,7 километра, еще 16,3 километра - в проектировании.

Ремонт проводят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году в Приангарье ремонтируют больше 360 километров региональных и местных дорог.