В Иркутске пьяный 19-летний водитель без прав пытался сбежать от полиции

У молодого водителя даже не оказалось прав - он никогда не проходил обучение Фото: Иван МАКЕЕВ

В пресс-службе МВД Иркутской области рассказали о ночной погоне, которая произошла в Иркутске в микрорайоне Студгородок. Инспекторы пытались остановить подозрительный автомобиль Toyota Mark II, однако, водитель только вжал педаль газа. Через некоторое время автомобилист застрял во дворах многоквартирных домов. Но он очень сильно не хотел попасться полиции.

- Надеясь избежать наказания, находившийся за рулем молодой человек стал убегать, но был задержан. В руках у нарушителя находилась бутылка с алкогольным напитком, - рассказали в ведомстве.

Оказалось, что нарушителем был 19-летний иркутянин. Парень не имел водительских прав, зато находился в пьяном состоянии. За эти нарушения на него составили несколько протоколов. Автомобиль поместили на спецстоянку, а мужчина теперь пойдет под суд.

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