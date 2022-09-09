Талантливым студентам в Иркутской области будут выплачивать по 5 тысяч рублей в месяц

Талантливым студентам в Иркутской области выплатят по 5 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Ребята, которые в этом году поступили в вузы Иркутска, смогут получать по пять тысяч рублей в месяц - так поддерживают талантливых студентов, оставшихся в регионе.

Для этого первокурсникам нужно до 25 сентября подать в министерство образования региона заявление и документы, подтверждающие как минимум одно достижение:

Талантливых студентов в Иркутской области поддерживают с 2018 года.

- Как показывает практика, среди тех, кто получает эту выплату, больше всего обладателей золотой медали. Этого знака удостоены те, кто получил аттестаты с отличием в 9 и 11 классе, - прокомментировала заместитель министра образования Иркутской области Елена Апанович.

Студенты получают деньги с 1 по 3 курс, если учатся без троек и "долгов", а также каждый год занимаются научно-исследовательской работой.

Кроме того, по 3 тысячи рублей в месяц полагается студентам-целевикам, которые учатся по направлениям «Образование и педагогические науки». Если по итогам семестра троек и "долгов" нет, то выплата продляется.

Всего на поддержку молодых талантов и будущих учителей в областном бюджете предусмотрено около 30 миллионов рублей.