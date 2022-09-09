Отключение света в Иркутске с 10 сентября: точные адреса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Плановое отключение света в Иркутске с 10 сентября сентября пройдет в четырех районах: Ленинском, Свердловском, Правобережном и Октябрьском. Во всех районах отключения пройдут как глубокой ночью, что не доставит больших неудобств, так и днем. В некоторых домах электричества не будет с 9:00 до 15:00, в других - с 11:00 до 17:00. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

Отключение света в Иркутске с 10 сентября

Отключение света пройдет с 10 по 12 сентября. Отметим, что в тех же районах на период 10-13 сентября не будет горячей воды. Это связано с ремонтными работами в теплосетях.

Организация опубликовала подробные таблицы с адресами отключения света.

В Ленинском районе отключат больше всего домов

Жители города уже привыкли к постоянным отключениям

В некоторых из этих округов также отключат горячую воду

Отключение света продлится до 12 сентября