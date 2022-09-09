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Общество9 сентября 2022 8:43

Рассказываем, по каким адресам пройдет отключение света в Иркутске с 10 сентября

Отключение света в Иркутске с 10 сентября охватит Ленинский округ
Дарья БОЛЕСОВА
Отключение света в Иркутске с 10 сентября: точные адреса

Отключение света в Иркутске с 10 сентября: точные адреса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Плановое отключение света в Иркутске с 10 сентября сентября пройдет в четырех районах: Ленинском, Свердловском, Правобережном и Октябрьском. Во всех районах отключения пройдут как глубокой ночью, что не доставит больших неудобств, так и днем. В некоторых домах электричества не будет с 9:00 до 15:00, в других - с 11:00 до 17:00. Об этом сообщают в соцсетях компании «Иркутские электросети».

Отключение света в Иркутске с 10 сентября

Отключение света пройдет с 10 по 12 сентября. Отметим, что в тех же районах на период 10-13 сентября не будет горячей воды. Это связано с ремонтными работами в теплосетях.

Организация опубликовала подробные таблицы с адресами отключения света.

В Ленинском районе отключат больше всего домов

В Ленинском районе отключат больше всего домов

Жители города уже привыкли к постоянным отключениям

Жители города уже привыкли к постоянным отключениям

В некоторых из этих округов также отключат горячую воду

В некоторых из этих округов также отключат горячую воду

Отключение света продлится до 12 сентября

Отключение света продлится до 12 сентября

Жителей многоэтажек заранее предупредили о неудобствах

Жителей многоэтажек заранее предупредили о неудобствах