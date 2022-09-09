Ремонт трассы Бодайбо-Кропоткин планируют закончить в этом году. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев отправился в рабочую поездку на север региона. Один из вопросов, на который он обратил внимание - ремонт 10 километров дороги Бодайбо-Кропоткин. Работы начали в прошлом году, а закончить намерены в 2022-м.

Надо отметить, что движение здесь интенсивное - ездит пассажирский транспорт, школьные автобусы, скорые и пожарные машины. Кроме того, в ближайшие два года на этой дороге реконструируют шесть мостов, еще 12 продолжают проектировать.

За состоянием дорог на севере области следят. Гравийные пути отсыпают, на асфальтированных латают ямы. А также содержат мосты, зимой обустраивают ледовые переправы.

- В этом году на содержание дорог Таксимо-Бодайбо, Бодайбо- Кропоткин, Бодайбо-Перевоз предусмотрено 103 миллиона рублей, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Лобанов.

Кроме того, Игорь Кобзев отметил, что в регионе разработали программу дорожных работ на пять лет. Поручение об этом было дано на совещании Президента Владимира Путина c Правительством России.

- Основная задача плана - привести к 2027 году 85% региональных дорог, входящих в опорную сеть Российской Федерации, расположенных в Иркутской области, в нормативное состояние, - подчеркнул губернатор.