Жители Иркутской области младше 23 лет получат скидки на перелеты по региону

Авиаперелеты хотят сделать более доступными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирские перелеты внутри Иркутской области смогут стать более доступными для постоянно проживающих на территории региона граждан. Глава министерства транспорта Приангарья Максим Лобанов сообщил, что в скором времени во внутренних авиалиниях появятся спецтарифы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

- Данная финансовая модель будет действовать на территории всей Иркутской области и предусматривает перераспределение минтрансом региона субсидийных средств между местными авиалиниями. Прежде всего, мы должны сделать доступным авиатранспорт для людей, которые в этих удаленных территориях проживают, - заявил министр.

Право воспользоваться специальным тарифом имеют местные жители до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.