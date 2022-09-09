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Общество9 сентября 2022 9:31

Жители Иркутской области младше 23 лет получат скидки на перелеты по региону

Еще несколько льготных категорий смогут воспользоваться спецтарифами
Дарья БОЛЕСОВА
Авиаперелеты хотят сделать более доступными

Авиаперелеты хотят сделать более доступными

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирские перелеты внутри Иркутской области смогут стать более доступными для постоянно проживающих на территории региона граждан. Глава министерства транспорта Приангарья Максим Лобанов сообщил, что в скором времени во внутренних авиалиниях появятся спецтарифы. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

- Данная финансовая модель будет действовать на территории всей Иркутской области и предусматривает перераспределение минтрансом региона субсидийных средств между местными авиалиниями. Прежде всего, мы должны сделать доступным авиатранспорт для людей, которые в этих удаленных территориях проживают, - заявил министр.

Право воспользоваться специальным тарифом имеют местные жители до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.