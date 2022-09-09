Подрядчика по строительству аэропорта в Бодайбо определят в ближайшее время. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В ближайшее время в Бодайбо выберут подрядчика, который будет строить аэропорт. Об этом стало известно во время визита на север губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

- Развитие авиасообщения внутри региона - одно из приоритетных направлений транспортной сферы, - сказал глава региона. - Особенно в удаленных территориях. Сделать их доступными - это означает снять большую часть вопросов социального плана, в том числе, решение медицинских проблем населения, образования.

Проект реконструкции аэропорта разработали за счет инвестора (АО «ЗДК «Лензолото»). Экспертиза уже пройдена.

Кроме того, на пассажирские авиаперевозки в Приангарье намерены ввести специальные тарифы, доступные жителям региона младше 23 лет, а также женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет. Для этого между местными авиалиниями перераспределят субсидии.

- Прежде всего мы должны сделать авиатранспорт доступным для людей, которые проживают в удаленных территориях, - подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов. - Кроме того, мы должны учесть социальное положение людей, ориентируясь на детей, студентов и людей пенсионного и предпенсионного возраста.

Спецтариф протестируют на одном из направлений внутренних авиалиний Иркутской области.