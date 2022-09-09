Segezha Group расширяет штат «Верхнеленского Речного Пароходства». Фото предоставлено компанией.

ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» в составе Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») – крупное региональное предприятие. Здесь работает 652 человека и требуется дополнительно около 130 специалистов речных и судоремонтных профессий. Нужны капитан-механик, механик-помощник капитана, крановщик, матрос, повар, электросварщик, электромонтажник, слесарь-ремонтник станочного оборудования и другие профессионалы. Полный перечень вакансий размещен на официальном сайте холдинга.

При трудоустройстве специалистам гарантируют достойную заработную плату и социальный пакет. Так, капитан-механик получает не менее 180 тыс. рублей, а механик-помощник капитана – не менее 160 тыс. рублей в месяц. Более подробная информация об оплате труда – на сайте.

Работникам также компенсируется проезд к месту проведения отпуска и обратно, один раз в два года. Иногородние специалисты получают жилье в благоустроенном общежитии. Команды судов обеспечиваются бесплатным питанием. В трудных жизненных ситуациях членам коллектива оказывается материальная помощь.

Сотрудники могут посещать корпоративный спортзал. Он признан одним из лучших в г.Усть-Кут. Зимой можно плавать в бассейне «Нептун» - так же за счет предприятия. Для всех работников открыты программы профессионального обучения и повышения квалификации – в этом году ими уже воспользовалось 215 человек.

ВЛРП осуществляет грузовые перевозки и обеспечивает «северный завоз» в Верхнеленском речном бассейне, а также в северных районах Иркутской области. Это один из лидеров отрасли, в пароходстве – около 90 единиц флота.

«Мы активно расширяем штат и ищем инициативных специалистов, готовых расти и развиваться вместе с нашей командой. У нас дружный сплоченный коллектив, эффективная система наставничества. На базе ВЛРП выросло не одно поколение достойных речников, в том числе в рамках семейных династий», - говорит генеральный директор ООО «Верхнеленское Речное Пароходство» Алексей Шерстянников.

Фото предоставлено компанией.

Справка:

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире.

Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»).

С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов.

В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации.

Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек.

Подробнее на сайте: http://segezha-group.com