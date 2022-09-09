Игорь Кобзев поручил открыть новую школу в поселке Мамакан к 1 сентября 2023 года. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Во время визита в Бодайбинский район глава Иркутской области Игорь Кобзев осмотрел школу, которую строят в поселке Мамакан. Сдать ее должны были еще в 2021 году, но, увы, подрядчик отстал от сроков, кроме того, не хватало рабочих. Теперь губернатора заверили, что внутреннюю и внешнюю отделку помещений закончат в этом году, а в начале 2023-го выйдут на комиссию госстройнадзора.

- Жители очень ждут, когда в поселке появится новая школа, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Мы понимаем, что за последние два года были объективные причины: повлияла и пандемия коронавирусной инфекции, и резкое подорожание строительных материалов после введения санкций. Но важно активизировать работу, 1 сентября 2023 года дети должны пойти в новое здание школы. Администрации как заказчику необходимо усилить контроль.

Пока что ребята учатся в двух одноэтажных приспособленных помещениях, каменном и деревянном, которые построили еще в 1960-х годах.

Новый корпус сможет принять 250 школьников. Внутри обустроят 25 кабинетов, просторный актовый зал, два спортивных зала, библиотеку с читальным залом, столовую, медицинский кабинет, а также лифт. Предполагается, что уроки в Мамаканской школе будут проводиться в одну смену.