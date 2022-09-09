Дни Усть-Ордынского бурятского округа открылись в Иркутске

В Иркутске открылись дни Усть-Ордынского бурятского округа.

На площади у дворца спорта «Труд» в Иркутске открылась ярмарка в честь 85-летия Усть-Ордынского бурятского округа. Участников мероприятия поздравили председатель Законодательного Собрания региона Александр Ведерников и вице-спикер Кузьма Алдаров.

Александр Ведерников пожелала жителям благополучия, а округу - процветания. Напомнил, что областного парламента контролируют актуальные вопросы развития округа.

- Усть-Ордынский округ хранит многовековые традиции бурятского народа, трепетно относится к культуре и языку, - отметил спикер.

На ярмарке более 40 предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств представили свою продукцию: мед, молоко, мясо, хлебобулочные и т.д. Также прошли мастер-классы художников и мастеров народных промыслов по изготовлению изделий из кожи, войлока и дерева, фестиваль национальных видов спорта и народных игр.

Сейчас в округе работает 26 сельскохозяйственных организаций, 57 кооперативов, 498 крестьянско-фермерских хозяйств, 40 тысяч личных подсобных хозяйств. 30% сельскохозяйственной продукции Иркутской области производится именно здесь.