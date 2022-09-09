Повышение цены на проезд в Иркутске в сентябре 2022 Фото: Евгения ГУСЕВА

Повышение цены на проезд в Иркутске в октябре 2022 анонсировали в администрации города. Речь идет о маршрутке №90, который проходит через весь город.

- С 7 октября 2022 года будет изменен тариф на проезд по муниципальному маршруту №90 «Аэропорт - Ц. Рынок - Студгородок - ул. Байкальская - Аэропорт». Стоимость поездки составит 30 рублей. Об этом уведомил перевозчик, обслуживающий данный маршрут, - рассказали в мэрии.

Отметим, проезд в общественном транспорте Иркутска постепенно дорожает уже не первый месяц.

Ранее "КП-Иркутск" писала об изменении съемы маршрутов транспорта на 10 сентября, когда в городе будут отмечать День Иркутской области и День города.

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