Жительница Ангарска стала лучшим донором России за сдачу крови 148 раз

Фото: Министерство здравоохранения Приангарья

Жительница Ангарска Валентина Ломакина стала лучшим доноров России 2022 года за максимальный объем отданной крови. Она приходила сдавать кровь 148 раз, а 37 раз - плазму. Женщина стала победителем третей степени Всероссийского конкурса доноров. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- Нам очень радостно от того, что жители Прибайкалья регулярно становятся победителями конкура «Лучший донор России». Валентина Ломакина, ставшая победителем конкурса в этом году, является ветераном службы крови Иркутской области, - заявил и.о. главы ведомства.

В Иркутской области проживает 8 тысяч человек, которые получили звание почетных доноров России. Для этого нужно сдать кровь 40 раз или совершить 60 любых донаций, в том числе плазмы крови.

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