В Бурятии нашли свалку мертвых животных на территории 10 тысяч квадратных метров

Фото: управление Россельхознадзора Бурятии

В управлении Россельхознадзора Бурятии сообщили о неожиданной находке: в Мухоршибирском районе нашли свалку бытовых отходов и трупов мертвых животных. Подобные незаконные свалки сильно загрязняют почву, делая ее непригодной. Общая территория составила 10 тысяч квадратных метров.

- Кроме того, на участке складируются останки крупного рогатого скота в полуразложившемся состоянии. Это привело к загрязнению почвы по санитарно-бактериологическим показателям (сульфитредуцирующие клостридии, энтерококки), - рассказали в ведомстве.

Хозяин участка уже получил предупреждение об устранении нарушений. Прокуратура и администрация района подключатся к разбирательству в вопросе.