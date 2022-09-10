Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 10 сентября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сегодня в столице Приангарья будет отмечать 85-летие Иркутской области. Запланировано множество выступлений, ярмарки и другие активности, приедут столичные гости – певец Маршал и певица Максим, концерт которых пройдет под открытым небом. А это значит, что погода в Иркутске 10 сентября не должна подвести. И она не подведет, днем в городе без осадков и до +18. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

Погода в Иркутске 10 сентября

-Погода в Иркутске 10 сентября: в городе переменная облачность, преимущественно без осадков, - говорят метеорологи. – В областном центре дует северо-западный с переходом вечером на юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем ждем температурных показателей до +16…+18 градусов.

Разумеется, вечером будет прохладней, так что берите с собой на народные гуляния теплую одежду. Атмосферное давление в городе, по данным Яндекса, в норме – составляет 728 миллиметров ртутного столба.

Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 10 сентября преподнесет сибирякам все же дожди. Они пройдут местами и небольшие. На севере Приангарья возможен мокрый снег. Порывы ветра по области будут достигать 12 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +13…+18, если небо закроют облака, похолодает до +5…+10.

Также синоптики предупреждают о заморозках 10-12 числа и о высокой и чрезвычайной пожароопасности в лесах региона южных и центральных районов.

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