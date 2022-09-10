39-летний пешеход погиб под колесами «Тойоты Королла» в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 39-летний мужчина. Автоавария произошла накануне вечером в пригороде Ангарска. Сибиряка сбил автомобиль «Тойота Королла», которым управляла 58-летняя женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По предварительным данным, женщина-водитель допустила наезд на пешехода из-за того, что он внезапно вышел на проезжую часть, - говорят сотрудники Госавтоинспекции Иркутска.

Житель Иркутской области получили в ДТП травмы не совместимые с жизнью и умер до приезда кареты скорой помощи.

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