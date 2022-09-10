Случайно застрелившего подростка 46-летнего мужчину осудят в Иркутской области

Трагедия произошла во время сплава по реке Витим. Фото: СУ СК РФ по Иркутской области

Расследование уголовного дела по статье « Причинение смерти по неосторожности» завершилось в регионе. Обвиняемым по нему проходит 46-летний мужчина, ружье которого случайно выстрелило, а пуля угодила в голову прямо 17-летнему подростку, который скончался в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

- Произошло это 24 июня, - говорят следователи. – Двое мужчин и сын одного из них сплавлялись на моторной лодке по реке Витим из поселка Мама Мамско-Чуйского района в город Бодайбо.

Обвиняемый собирался пострелять птиц: расчехлил, принадлежащее ему ружье марки «TR – 9 парадокс», зарядил, снял с предохранителя и положил рядом с собой. Он сидел на заднем пассажирском сиденье моторки.

- Во время остановки на дозаправку мужчина потянулся за пакетом, который лежал возле ружья, - рассказывают в региональном СК. - В этот момент ружье упало, произошел выстрел, который пришелся в голову несовершеннолетнему.

Мальчика доставили в больницу, но от полученных травм он там скончался. Расследование дела завершилось, его передали в суд с утвержденным прокурором обвинительным заключением.

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