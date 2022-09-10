Александр Маршал и певица МакSим выступят на 85-летии Иркутской области 10 сентября

Александр Маршал и певица МакSим выступят на 85-летии Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иркутской области – 85 лет! Сегодня юбилей отмечают в Иркутске. Основной локацией для народных гуляний станет центр города – сквер Кирова, площадь графа Сперанского. В планах – ярмарка, фестиваль творчества, показ традиционных костюмов народов, проживающих в Приангарье, и концерт с участием столичных звезд Александра Маршала и певицы Максим. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также, по словам организаторов, порадуют своими выступлениями иркутян и гостей города местные творческие коллективы – ансамбли «Байкал-Квартет» и «Степные напевы», коллективы «Оберег» и «Палитра», шоу-балет «Бродвей», танцующий диско-хаус оркестра «Offbeat Orchestra» и многие другие.

Апогеем народных гуляний станет салют, который запустят в районе Нижней Набережной. План праздника по часам – здесь. Кстати, в этот день в Иркутске ограничат продажу спиртного и изменится расписание движения общественного транспорта.

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