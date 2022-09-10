Лжесоцработники обокрали 82-летнюю пенсионерку в Ангарске

Подозреваемых разыскивают полицейские Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские в Ангарске разыскивают молодого человека с девушкой – подозреваемых в хищении 10 тысяч рублей у пенсионерки. Они обманули 82-летнюю женщину, представившись соцработниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Преступники зашли в дом пожилой ангарчанки, обещали помочь в оформлении ветеранских льгот.

- Пара попросила у пострадавшей показать документы, - говорят в полиции. - Во время разговора мужчина отлучился на кухню под предлогом попить воды.

Когда аферисты ушли, пенсионерка вспомнила, что на кухне лежал кошелек. Открыв его, сибирячка обнаружила пропажу денег и сразу позвонила в полицию. Лжесоцработников сейчас разыскивают полицейские, также в региональном МВД просят всех жителей подключиться и если, узнаете подозреваемых, позвоните в отделение.

КОНКРЕТНО

Куда звонить, если узнали подозреваемых:

- 8-983-405-88-78, либо в дежурную часть 8(3955) 53-05-15