Бронзовые панно устанавливают на стеле «Город трудовой доблести» в Иркутске. Фото пресс-службы администрации города Иркутска

В Иркутске на стеле «Город трудовой доблести» устанавливают бронзовые панно. На них отображена история областного центра во времена Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Приангарья.

- Панно облицовывают центральную часть монумента, - рассказали в мэрии. – Эти работы будут завершены до конца недели. Монтажом занимаются 15 человек. Процесс этот не простой.

Напомним, стелу установили внутри Байкальского кольца 25 августа. Общая высота монумента порядка 31 метра, шпиля – 25 метров. Также сейчас облагораживается территория вокруг стелы: плиткой выкладываются тротуары, после тут установят скамейки и урны, а также подсветку, высадят кустарники и облагородят газоны.

Обещают, что торжественное открытие состоится в течение сентября. Напомним, что указ о присвоении Иркутску звания "Город трудовой доблести" подписал президент России Владимир Путин в июле 2020 года.

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