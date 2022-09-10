Еще 1203 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В Иркутской области продолжает расти число случаев инфицирования коронавирусом, выявляемых за сутки. Так, за минувшие 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получили 1203 человека. Общее число случаев заражения с начала пандемии по 10 сентября составило 325 526. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Приангарья.
Радует, что большинство заболевших с болезнью справляются. За минувшие сутки выздоровели 943 сибиряка, всего COVID-19 побороли 311 026 жителей региона.
- В ковидных госпиталях сейчас лечат 816 пациентов, - говорят специалисты.
Летальные исходы течения болезни зарегистрированы за сутки пять раз: причиной смерти двух человек стал именно коронавирус, еще трое с таким же диагнозом скончались от иных заболеваний. Всего жертвами пандемии в области стали 9521 заболевший: коронавирус унес жизни 8 736 из них, еще 785 умерли от иных заболеваний.
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