На Байкале задержали браконьера, ловившего омуль 60-метровой сетью Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На Байкале задержали браконьера, ловившего омуль сетью длиной около 60 метров. Ущерб от его «рыбалки» составил порядка 73 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- 40-летний мужчина был пойман с поличным во время рейдового мероприятия в Кабанском районе, - говорят транспортные полицейские. – Он занимался выловом с лодки. При этом, задержанный знал, что в стране введен запрет на вылов байкальского эндемика.

По закону сибиряку теперь грозит до двух лет лишения свободы либо штраф до полумиллиона рублей. Его преступление попадает под статью «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

Полицейские напоминают, что запрет на вылов омуля действует уже почти пять лет - с 1 октября 2017 года.

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