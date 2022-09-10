«Полную чашу в дом». Александр Маршал поздравил сибиряков с юбилеем Иркутской области

Певец Александр Маршал поздравил сибиряков с 85-летием Иркутской области [видео] Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Иркутская область с размахом отмечает 85-летие. Сегодня народные гуляния проходят в Иркутске. Горожане уже собрались у площади графа Сперанского и в сквере Кирова, где уже начался праздничный концерт, посвященный юбилею региона. Порадовать своим выступлением иркутян сегодня готовятся певица МакSим и Александр Маршал. Последний уже успел поздравить сибиряков. Видеокадрами с КП-Иркутск поделалось министерство культуры Иркутской области.

- Я поздравляю Вас! Желаю Вам всем крепкого здоровья, полную чашу в дом и храни Вас, Господи. С праздником! – пожелал певец.

Напомним, выступления столичных звезд начнется в 19.30 по иркутскому времени. Концерт хедлайнеров продлится до 22.00, а через полчаса по завершению прогремит салют в районе Нижней Набережной.

Читайте также:

Стало известно, во сколько прогремит салют в Иркутске 10 сентября (программа праздника по часам)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08