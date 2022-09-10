Новый детский сад на 150 мест открылся в Саянске. Фото предоставлено пресс-службой правительства Иркутской области

В микрорайоне Мирный города Саянска открылся новый детский сад на 150 мест. На его строительство израсходовали около 200 миллионов рублей, 190 из них было выделено из федерального бюджета. Здание возвели в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Двухэтажное здание детского сада с цокольным этажом состоит из четырех блоков, - говорят специалисты. - В зоне игровой территории размещены отдельные для каждой группы площадки с теневыми навесами, спортивная площадка, оснащенные игровым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН, согласно возрасту детей.

В новый детский сад будут ходить шесть групп детей. У каждой группы есть свой выход на территорию, который при необходимости может стать эвакуационным. В дошкольном учреждении также имеются музыкальный и физкультурный залы, медблок, пищеблок, бассейн и класс с компьютерами, пост охраны. Кстати, территория вокруг сада также просматривается с помощью камер видеонаблюдения.

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