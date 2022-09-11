Голосование на муниципальных выборах в Иркутской области началось. Фото: Олег ЗОЛОТО

Голосование на муниципальных выборах в Иркутской области, назначенных на единый день голосования 11 сентября, началось. В этот день в жители выбирают 7 мэров городов и районов. Избираются пять дум. О подробностях рассказали в избиркоме Иркутской области.

- В Жигаловском и Тулунском районах зарегистрированы по 3 кандидата на пост мэра, в Слюдянском районе и Усолье-Сибирском – по 4 кандидата, в Усольском районе – 5 кандидатов, в Бодайбо и районе 6 кандидатов, в Катангском районе 8 кандидатов, - отметил руководитель Избиркома Иркутской области Игорь Дмитриев. - Также избираются главы Шелехова, Нижнеудинска, Железногорска-Илимского.

Депутатов дум 11 сентября 2022 года выбирают в городах Саянске, Усолье-Сибирском, в Бодайбо и районе, в Жигаловском и Усольском районах Приангарья.

В результате голосования должны стать известны имена 216 глав муниципальных образований и 2 630 депутатов. Голоса за них могут отдать около 788 тысяч избирателей. Как обычно, их ждут на участках в течение 12 часов - с 8 утра до 20.00.