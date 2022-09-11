Явка на муниципальных выборах в Иркутской области 11 сентября на 10 утра названа избиркомом. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Население активно пошло голосовать за своих лидеров - ведь от этого зависит благополучие жизни в их территориях. Традиционно с самого раннего утра активнее голосуют в северных территориях Иркутской области. Вот данные облизбиркома.

Явка на муниципальных выборах в Иркутской области 11 сентября на 10 утра

-На выборах мэра Катангского района проголосовали 832 избирателя (30%), а в Жигаловском районе, где голосуют за главу и думу, на участки пришли 608 избирателей (8,69%), - это самые высокие показатели явки на муниципальных выборах в Иркутской области 11 сентября на 10 утра.

Что касается остальных территорий региона, то тут пока ситуация складывается таким образом. Очень много проголосовавших на выборах мэра Тулунского района - 7,74% всех избирателей уже побывали у урн. В пятерку наиболее активных также попали жители Бодайбо и района и Шелехова. Здесь уже проголосовали около 5, 8% всех, кто мог это сделать.

Менее активно пока идет голосование на выборах депутатов в Саянске -1,48% и главы Нижнеудинска - 2,77%. Но впереди еще целый день. И Явка на муниципальных выборах в Иркутской области 11 сентября на 10 утра - это лишь первый срез активности.

Напомним, в Иркутской области проходят 513 муниципальных кампаний. Жители выбирают 7 мэров, 216 глав муниципальных образований и 2 630 депутатов дум.