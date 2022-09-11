Явка на выборах в Иркутской области 11 сентября к 12 часам резко выросла. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Явка на выборах в существенно выросла. В выходной день люди, справившись с домашними делами, пошли на избирательные участки. Больше всего явка на выборах в Иркутской области 11 сентября на 12.00 в Катанге, Тулуне и Усольском районе. Итак, выборы в Иркутской области 11 сентября 2022: явка на 12.00. Результаты сообщает избирком.

Выборы в Иркутской области 11 сентября 2022: явка на 12.00

Топ-5 лидеров по явке на избирательные участки спустя 4 часа после начала голосования изменился.

На выборах мэра Катангского района проголосовали 1035 избирателей (37,31%), - уточняют в избиркоме. - Но это данные - с учетом досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях. Среди остальных территорий ситуация такая. Свои голоса на выборах мэра Тулунского района отдали 3493 человек или 19,86% избирателей. На выборах мэра и думы Жигаловского района, по данным на 12.00, на участки пришли 1239 избирателей 17,69%.

В топ-5 по активности избирателей вошли Усольский район - здесь должны назвать имена мэра и депутатов думы, к урнам пришли 5119 избирателей или 14,26% и Слюдянский район, , здесь голосуют за мэра, явка - 14%.

Также отметим неравнодушие жителей Бодайбо и Шелехова. Северяне выбирают мэра района и думцев - 12, 31% явка, а в соседнем с Иркутском городе голосуют за главу - 10,46%.