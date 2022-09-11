В Бодайбо выбирают подрядчика для строительства аэропорта.

Подрядчика по строительству аэропорта в Бодайбо определят в ближайшее время, уже завершен прием заявок открытого конкурса. Без хорошей площадки для приема самолетов северянам крайне тяжело. Подробности рассказывают в минэкономразвития Иркутской области.

-Реконструкция аэропортового комплекса предусмотрена федеральным проектом «Развитие региональных аэропортов» комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, - уточняют в министерстве.

Проектно-сметную документацию взяло на себя одно из крупнейших золотодобывающих предприятий. Она уже прошла согласование в Главгосэкспертизе.

-Развитие системы авиационного сообщения региона - одно из приоритетных направлений транспортной сферы. Особенно в удаленных территориях, отметил глава региона, Игорь Кобзев. - . Сделать их доступными - это означает снять большую часть вопросов социального плана.

В связи с предстоящей реконструкцией аэропортового комплекса местные власти предложили присвоить аэропорту города Бодайбо Иркутской области имя Героя Советского Союза Евгения Пепеляева - участника Великой отечественной и корейской войн. В настоящее время готовятся соответствующие документы.