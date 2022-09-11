Названы данные о явке на выборы в Иркутской области 11 сентября на 15.00 . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Данные о явке на выборы в Иркутской области 11 сентября на 15.00 назвали в областном избиркоме. Абсолютный лидер по-прежнему Катангский район, где большинство жителей, из-за удаленности, проголосовало заранее - 44,48%. Выясняем, как распределились остальные места в топ-5.

Явка на выборы в Иркутской области 11 сентября на 15.00

-На выборах мэра Тулунского района на участки пришли 5467 человек или 31,07% избирателей, - отмечают в избиркоме.

Где еще острая борьба? На третьей позиции - выборы мэра и думы Жигаловского района, уже проголосовали 26,04%, на четвертой - мэра и думы Усольского района – 24,51%, пятерку замыкает голосование за главу Слюдянского района - 23,65%. Немного, но отстали жители Бодайбо, которые выбирают своего мэра и думу - 20,92% жителей уже побывали у урн.

Достаточно высока активность избирателей, по явке на выборы в Иркутской области 11 сентября на 15.00, в Шелехове и городе Усолье -Сибирское - больше 18%. В обоих случаях выбирают мэра, а в Усолье - еще и думу.

Напомним, проголосовать можно до 20:00.