Иркутская область и Мьянма договорились о масштабном сотрудничестве.

Высокую заинтересованность в сотрудничестве с Иркутской областью высказали представители делегации Мьянмы. Они побывали сразу на авиазаводе, в хирургическом центре, встретились с ректорами вузов. Подробности сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

-11 сентября глава Приангарья и представители делегации Мьянмы посетили Иркутский авиационный завод, - отмечают в пресс-службе. - На сегодняшний день внешнеторговое сотрудничество региона и этой страны представлено преимущественно поставками техники и запасных частей к ней, производимыми на заводе.

Гости намерены расширить "линейку". Но не только этот момент интересовал представителей этой страны. Они побывали в областной детской больнице, увидели современную хирургию.

- Мы показали, какими темпами развивается медучреждение, представили самую современную операционную, где используются методы роботизированной хирургии, - сообщил главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов. - Робот-ассистированная система «Versius» поступила в больницу в июне этого года. Также мы продемонстрировали виртуальный проект новой больницы, визит-центр, где уже сейчас можно совершить vr-прогулку по палатам и операционным будущей больницы, строящийся Гагарин-парк.

Побывали гости и на фармацевтическом предприятии, встретились с ректорами вузов. Все - не случайно. Эти же направления взаимодействия интересовали представителей Мьянмы и в Бурятии. В Улан-Удэ их интересовали запчасти с вагоноремонтного завода, встречались с железнодорожниками. Они собрались модернизировать свою трассу. Побывали в онкоцентре, в частности, в Центре ядерной медицины, который скоро откроется. Интерес гостей вполне прагматичен - Иркутске они хотят учить своих студентов, в обоих регионах - лечить больных. Интересуют их и поставки лекарств.