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Происшествия11 сентября 2022 10:52

Пьяный водитель Ниссан X-Trail в Братске наехал на детей

С травмами они доставлены в больницу
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Пьяный водитель Ниссан X-Trail в Братске наехал на детей.

Пьяный водитель Ниссан X-Trail в Братске наехал на детей.

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Братске сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, в которой пострадали двое детей. На этот момент известно, что 11 сентября, около 12 часов дня в жилом районе Порожский города Братска 61-летний водитель автомобиля Ниссан X-Trail, съехал с дороги и наехал на двух детей, после чего врезался в железобетонную опору электропередач. Об этом сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

- В результате 7-летний мальчик и его 10-летняя сестра получили различные травмы и были доставлены бригадой скорой помощи в больницу города, - уточняют в ведомстве.

Как уже выяснили в ГИБДД, водитель был пьян. Это подтвердило и медицинское освидетельствование. Сейчас полиция проводит проверку, цель которой - выяснить и задокументировать все обстоятельства, способствующие аварии.

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