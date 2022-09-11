Больше 30% избирателей проголосовали к 18.00 на выборах в 4 городах и районах Иркутской области. Фото: избирком.

Активность людей на выборах выше там, где выбирают мэров. Это и понятно - от результатов такого голосования напрямую зависит, как будет жить территория. В пяти из них при подсчетах явки на выборы в Иркутской области 11 сентября к 18.00 преодолен 30%-ный барьер.

Выборы в Иркутской области 11 сентября: явка на 18.00

Итак, смотрим ситуацию.

- На выборах мэра Катангского района проголосовали 48,27% избирателей, Тулунского - 39,23%, Жигаловского - 32,83% ( здесь выбирают и думу), - отмечают в избиркоме. - За кандидатуры мэра и депутатов думы Усольского района отдали голоса 31,63%.

Немного ниже явка в Бодайбо, где тоже выбирают и мэра, и думу - 27,65%, Шелехове - 24,76% ( голосуют за мэра) и города Усолья-Сибирского, здесь тоже речь идет о выборах главы города и депутатов - 24,3%.

На выборах мэра Катангского района проголосовали1339 избирателей (48,27%)