Потерявшаяся овчарка ждет своего хозяина в Иркутске на ул. Декабрьских событий. Фото: Евгения ДМИТРИЕВА

"У фруктового киоска весь день овчарка сидит, потерялась. Хромает на заднюю лапу, кобель. ", - сообщают в редакцию "Комсомольской правды" в Иркутске взволнованные иркутяне.

- Половина улицы вокруг него, все переживают, а бедолага пес, как Хатико, грустный, - рассказывают люди.

Если вы узнали собаку, она ваша или ваших соседей, заберите! Указываем и точный адрес : г Иркутск, Иркутск, Декабрьских событий, 103/1.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сотрудники К-9 достали собаку, провалившуюся в люк

В открытый и небрежно оставленный людьми люк провалился пес.

- На этот раз возле детского сада на пересечении улиц Напольная и Детская в Иркутске, - уточняют в К-9. - Нам позвонили люди, услышавшие скуление из колодца. Мы сразу же выехали спасти собаку.

Пострадавшего пса достали и выпустили на волю.