Пожарный из Иркутска пожарный Алексей Крицков стал победителем гонки «Rosa Wild Trail». Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутский пожарный Алексей Крицков стал победителем престижной гонки страны «Rosa Wild Trail», проходившей 10 сентября в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Алексей Крицков преодолел 175 километров с набором высоты 12 тысяч метров с результатом 30 часов 50 минут 29 секунд и стал победителем, оставив позади сильнейших соперников, - отмечают в ведомстве.

Через пару недель в Иванове он поборется за звание лучшего пожарного страны.

Что известно о спортсмене? Алексей Крицков - член сборной России по скайраннингу. В состав сильнейших он попал 20 августа, получив звание мастера спорта. В обычной жизни ультрамарафонец - старший пожарный пожарно-спасательной части №5 города Иркутска.

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