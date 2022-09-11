Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 сентября 2022 12:20

Пожарный из Иркутска пожарный Алексей Крицков стал победителем гонки «Rosa Wild Trail»

Алексей Крицков - член сборной России по скайраннингу
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
Пожарный из Иркутска пожарный Алексей Крицков стал победителем гонки «Rosa Wild Trail».

Пожарный из Иркутска пожарный Алексей Крицков стал победителем гонки «Rosa Wild Trail».

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутский пожарный Алексей Крицков стал победителем престижной гонки страны «Rosa Wild Trail», проходившей 10 сентября в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Алексей Крицков преодолел 175 километров с набором высоты 12 тысяч метров с результатом 30 часов 50 минут 29 секунд и стал победителем, оставив позади сильнейших соперников, - отмечают в ведомстве.

Через пару недель в Иванове он поборется за звание лучшего пожарного страны.

Что известно о спортсмене? Алексей Крицков - член сборной России по скайраннингу. В состав сильнейших он попал 20 августа, получив звание мастера спорта. В обычной жизни ультрамарафонец - старший пожарный пожарно-спасательной части №5 города Иркутска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец пожертвовал свою почку для спасения дочери в Бурятии ( подробности)