Шесть человек пострадали в столкновении «ВАЗ» и грузовика «Mitsubishi Canter» в Черемхове. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах дорожного происшествия, в результате которого пострадали 6 человек. Авария произошла 10 сентября около 18:00 на улице Первомайской в Черемхове. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВ.д по Иркутской области.

-Произошло столкновение двух транспортных средств: легкового автомобиля «ВАЗ» и грузовика «Mitsubishi Canter», - уточняют в пресс-службе. -В результате аварии получили травмы и обратились за медицинской помощью оба водителя и четыре пассажира отечественной легковушки.

Задача полицейских - разобраться во всех нюансах этой аварии, выяснить, какие обстоятельства ей способствовали. Это поможет установить точную картину ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потерявшаяся овчарка ждет своего хозяина в Иркутске на ул. Декабрьских событий ( подробности)

В Бодайбо выбирают подрядчика для строительства аэропорта ( подробности)