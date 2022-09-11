КХЛ: «Ермак» из Ангарска уступил АКМ из Тульской области на родном льду. Фото: пресс-служба ХК Ермак.

Тульский АКМ одержал трудную победу в Ангарске. Так, и очень честно, характеризуют матч с ХК "Ермак" тульские сми. Общий счет матча 4:5 в пользу гостей. После неудачного матча на родном льду хоккеистов ждет поездка в Ростов, где у них по плану игра, которая состоится 17 сентября. Вот как описывают прошедшую игру в ангарском хоккейном клубе.

- Скоростная атака, и мощный щелчок Ивана Петракова на исходе третьей минуты вывел тульскую дружину вперед. Очень быстрое начало у АКМ позволили держать в напряжении оборону ангарчан, и, через три минуты, когда у левой стойки сибиряки почти всем звеном толкались с соперниками, взявший на себя инициативу защитник Никита Волосенков, прокатился к пятаку, и без помех пробил в незащищенный угол ангарских ворот. 0:2 – это уже было серьезное предупреждение, - сообщают в пресс-службе "Ермака".

Второй период начался с обороны, так как на поле были вчетвером. Потом хоккеистом удалось использовать уже численное преимущество. В середине матча "Ермаку" удалось сравнять счет, а потом и выйти вперед. Но все решил третий период, где удача была на стороне тульской команды. На счете 3:5 "Ермак" снимает вратаря и идет ва-банк. Это приносит свои плоды - четвертая шайба. Но матч заканчивается.

"И «оранжевые» снова ушли со льда, не заработав очков. Но, ушли с гордо поднятой головой, ибо «Ермак» сегодня, по большому счету, не в чем было упрекнуть!" - считают в клубе, и мы согласимся. Справедливости ради и туляки называют свою победу "трудной".