Принесет ли осадки погода в Иркутске 12 сентября, рассказали синоптики Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 12 сентября снова порадует горожан. В областном центре в понедельник днем воздух прогреется до +23 градусов. При этом никаких осадков не ожидается. Об этом сообщают метеорологи Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 12 сентября

- Погода в Иркутске 12 сентября: в городе переменная облачность, без существенных осадков, дует юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с, - говорят синоптики. – Днем ждем температурных показателей до +21…+23.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – составляет 718 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по Приангарью, погода в Иркутской области 12 сентября принесет дожди в районы. По региону ожидается переменная облачность, выпадут кратковременные дожди, порывы ветра достигнут 14 м/с. Днем столбики уличных термометров по области покажут +23…+28, но если небо закроют облака, то только +14…+19. На севере региона 12 числа +15…+20, местами +8…+13.

Синоптики также предупреждают о высокой и чрезвычайной пожароопасности в лесах южных и центральных районов региона.

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