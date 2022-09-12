Пробки в Иркутске 12 сентября. Фото: Яндекс. Пробки

Рекордно длинная пробка в Иркутске образовалась утром 12 сентября. Протяженность затора – 2.5 километра. Он начинается на Култукском тракте и от Промышленной улицы тянется до инфекционной больницы. В остальном пробки в Иркутске 12 сентября оцениваются в 5 баллов. Об этом сообщает Яндекс.

Пробки в Иркутске 12 сентября

Пять баллов на дорогах утром в понедельник, это не стандартно для дорожной ситуации в облатсном центре.

- Это на 1 балл больше, чем обычно в это время в понедельник, - отмечают в Яндекс. - Ожидается, что пробки продолжат расти и к 9 часам достигнут пика в 6 баллов.

Пробки в Иркутске 12 сентября есть на Объездной дороге м-на Ново-Ленино, на подъезде к Глазковскому мосту – «стоят» улица Маяковского, улица 2-я Железнодорожная, улица Гоголя, улица Пушкина, Улица Профсоюзная. Есть заторы на подъезде к Академическому мосту с левого берега Ангары, местами медленно движется транспорт на улицах Лермонтова, Байкальская, Сурнова, Седова и 3 Июля.

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