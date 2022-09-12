Расскажем, кто выигрывает выборы главы Шелехова 2022 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выборы главы Шелехова 2022 проходили в Приангарье 11 сентября. Большинство бюллетеней избирателей на утро 12 числа уже обработано. Лидером голосования является Алексей Тенигин. Об этом сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.

Выборы главы Шелехова 2022

Большинство голосов на выборах главы Шелехова получил кандидат Алексей Тенигин. Он практически с трекратным перевесом выигрывает у действующего главы города Сергея Липина. У Алексея Тенигина 60.52% «да» шелеховчан, у Сергея Липина – 22.32%. На третьей позиции Александр Голиков и 4.39% «галочек» избирателей.

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