Стало известно, как распределились голоса на выборах главы Нижнеудинска Фото: Иван Макеев

Выборы главы Нижнеудинска 2022 прошли в регионе в единый в России день для голосования. Большинство бюллетеней уже обработано и есть предварительные результаты. Выборы главы Нижнеудинска выигрывает Юрий Маскаев. Об этом сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.

Выборы главы Нижнеудинска 2022

За Юрия Маскаева отдали голоса 26.62% избирателей, явившихся на участки 11 сентября. Уступают Юрию Маскаеву Евгений Башканов (7%), Александр Десов (16.7%), Елена Кузьмина (10.24%), Евгения Малинина (6.9%), Елена Мишута (18.49%), Олег Хроменков (3.34%).

Так распределились голоса во время выборов главы Нижнеудинска 2022.

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