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Общество12 сентября 2022 2:04

Стало известно, как распределились голоса на выборах главы Нижнеудинска

Юрий Маскаев лидирует на выборах главы Нижнеудинска
Мария КНЯЗЕВА
Стало известно, как распределились голоса на выборах главы Нижнеудинска

Стало известно, как распределились голоса на выборах главы Нижнеудинска

Фото: Иван Макеев

Выборы главы Нижнеудинска 2022 прошли в регионе в единый в России день для голосования. Большинство бюллетеней уже обработано и есть предварительные результаты. Выборы главы Нижнеудинска выигрывает Юрий Маскаев. Об этом сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.

Выборы главы Нижнеудинска 2022

За Юрия Маскаева отдали голоса 26.62% избирателей, явившихся на участки 11 сентября. Уступают Юрию Маскаеву Евгений Башканов (7%), Александр Десов (16.7%), Елена Кузьмина (10.24%), Евгения Малинина (6.9%), Елена Мишута (18.49%), Олег Хроменков (3.34%).

Так распределились голоса во время выборов главы Нижнеудинска 2022.

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