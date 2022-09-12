Стало известно, кому отдали голоса избиратели на выборах мэра Слюдянского района Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выборы мэра Слюдянского района 2022 прошли в Приангарье 11 сентября. Уже известны, как распределились голоса. Большинство «галочек» от избирателей собрал Алексей Шульц. Об этом сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.

Выборы мэра Слюдянского района 2022

За кандидата в мэры Слюдянского района Алексея Шульца отдали голоса 47.54% пришедших на избирательные участки жителей. Также в этот день сибиряки голосовали за Андрея Духовникова (6.12%), Михаила Кайсарова (36.95%), Михаила Тулаева (4.92%).

Так прошли выборы мэра Слюдянского района. Кстати, явка на них, по данным на 18.00 11 сентября, составила 30.25% от возможного в этот день количества избирателей.

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