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Общество12 сентября 2022 2:17

Стало известно, кому отдали голоса избиратели на выборах мэра Слюдянского района

Алексей Шульц выигрывает на выборах мэра Слюдянского района
Мария КНЯЗЕВА
Стало известно, кому отдали голоса избиратели на выборах мэра Слюдянского района

Стало известно, кому отдали голоса избиратели на выборах мэра Слюдянского района

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Выборы мэра Слюдянского района 2022 прошли в Приангарье 11 сентября. Уже известны, как распределились голоса. Большинство «галочек» от избирателей собрал Алексей Шульц. Об этом сообщает Избирательная комиссия Иркутской области.

Выборы мэра Слюдянского района 2022

За кандидата в мэры Слюдянского района Алексея Шульца отдали голоса 47.54% пришедших на избирательные участки жителей. Также в этот день сибиряки голосовали за Андрея Духовникова (6.12%), Михаила Кайсарова (36.95%), Михаила Тулаева (4.92%).

Так прошли выборы мэра Слюдянского района. Кстати, явка на них, по данным на 18.00 11 сентября, составила 30.25% от возможного в этот день количества избирателей.

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